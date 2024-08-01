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Рублев о победе над Ван Ашем в Вашингтоне: «Благодаря перерыву из-за дождя смог успокоиться, немного подумать и заиграл намного лучше»

Рублев о победе над Ван Ашем в Вашингтоне: «Благодаря перерыву из-за дождя смог успокоиться, немного подумать и заиграл намного лучше»

Он обыграл француза во втором круге в Вашингтоне – 4:6, 6:3, 6:4. В середине второго сета матч остановили из-за дождя.

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