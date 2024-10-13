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Петербургский дневник

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В Фонтанном доме представят дневники блокадной поэтессы Ольги Берггольц

В Фонтанном доме представят дневники блокадной поэтессы Ольги Берггольц

Презентация состоится 16 октября 16 октября в Фонтанном доме представят изданную в год 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады книгу беллетризованных мемуаров Ольги Берггольц «Я пишу здесь только правду».

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