Число оформленных за год в Москве первичных сделок с нежильем выросло в январе в 1,5 раза

В январе 2024 года Управлением Росреестра по Москве зарегистрировано 9024 договора долевого участия в строительстве в отношении жилой и нежилой недвижимости, что на 10,9% выше первого месяца прошлого года (8134 ДДУ) и на 11,9% ниже январского показателя 2022 года (10 239 ДДУ).