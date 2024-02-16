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Число оформленных за год в Москве первичных сделок с нежильем выросло в январе в 1,5 раза

Число оформленных за год в Москве первичных сделок с нежильем выросло в январе в 1,5 раза

В январе 2024 года Управлением Росреестра по Москве зарегистрировано 9024 договора долевого участия в строительстве в отношении жилой и нежилой недвижимости, что на 10,9% выше первого месяца прошлого года (8134 ДДУ) и на 11,9% ниже январского показателя 2022 года (10 239 ДДУ).

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