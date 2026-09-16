Школа на Дубнинской вошла в топ-300 учебных заведений Москвы

По итогам 2025–2026 учебного года школа № 1383 вошла в престижный рейтинг топ-300 школ Москвы. Об этом сообщили в учебном заведении, находящемся в Бескудниковском районе.
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