Россиянам могут компенсировать инфляцию выплатой в 10 тысяч рублей

Уровень инфляции в России в 2021 году достиг 8,4%. При этом продукты подорожали более чем на 10%. До начала апреля правительство может принять решение о выплате гражданам по 10 тысяч рублей в качестве поддержки, сообщает «Агентство бизнес новостей».