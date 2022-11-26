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Группа Шашилова проведет тренировку на стадионе в Ханты-Мансийске, несмотря на отмену гонок из-за мороза

Тренер женской сборной России Михаил Шашилов рассказал, что биатлонистки его группы проведут сегодня тренировку на стадионе, несмотря на отмену гонок первого этапа Кубка России.

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