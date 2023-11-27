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Тихо шифером шурша ........ и смех и грех

Тихо шифером шурша ........ и смех и грех

На Украине житель Сум подал в суд на государственную власть и силовые органы. Он требует учредить на территории Украины «новое государство», где будут ограничены права женщин, религиозные права и запрещено употреблять свинину в пищу.

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