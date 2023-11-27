На Украине житель Сум подал в суд на государственную власть и силовые органы. Он требует учредить на территории Украины «новое государство», где будут ограничены права женщин, религиозные права и запрещено употреблять свинину в пищу.
Тихо шифером шурша ........ и смех и грех
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J
Jubar
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Александр Александров
Хохлов сала лишить - это заговор.
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35 мин.
НП
Наталья Павлова
Записки сумасшедшего? (Н. В. Гоголь) Этого "истца" не Аксентий Иванович Поприщин зовут?
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28 мин.
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