«Дерево не тонет». Соболев показал, как осваивает вейксерфинг: видео

Нападающий «Зенита» Александр Соболев показал, как осваивает вейксерфинг ( Вейксерфинг заключается в том, что спортсмен едет по волне, создаваемой катеромНападающий «Зенита» Александр Соболев показал, как осваивает вейксерфинг (Вейксерфинг заключается в том, что спортсмен едет по волне, создаваемой катером).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- В РФС высказались о двойных стандартах УЕФА: «На каком основании нет санкции в отношении Израиля?»
- Ротенберг — о возвращении России: «Давайте дождемся смены караула в США. Дальше будет свет в конце тоннеля, уверен»
- «Когда есть возможность получить паспорт великой страны — надо пользоваться». Оливейра — о российском гражданстве
Свежие комментарии