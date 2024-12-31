«Дерево не тонет». Соболев показал, как осваивает вейксерфинг: видео

Нападающий «Зенита» Александр Соболев показал, как осваивает вейксерфинг ( Вейксерфинг заключается в том, что спортсмен едет по волне, создаваемой катеромНападающий «Зенита» Александр Соболев показал, как осваивает вейксерфинг (Вейксерфинг заключается в том, что спортсмен едет по волне, создаваемой катером).