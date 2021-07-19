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В ВОЗ указали на повышенный риск тяжелого течения COVID у беременных

Стратегическая консультативная группа экспертов по иммунизации (SAGE) Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) призвала вакцинировать беременных женщин в связи с повышенным риском для них тяжелого течения заболевания в случае заражения COVID-19.

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