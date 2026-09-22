В Петербурге заметили бабочку, предвещавшую смерть Александра II

В одном из цветников Петербурга заметили бабочку адмирала, севшую на распустившийся очиток. В Комитете по благоустройству напомнили, что этот вид фигурировал в произведениях Владимира Набокова и получил в народе название «бабочка Судного дня» из-за массового появления в 1881 году.