В Петербурге заметили бабочку, предвещавшую смерть Александра II

В одном из цветников Петербурга заметили бабочку адмирала, севшую на распустившийся очиток. В Комитете по благоустройству напомнили, что этот вид фигурировал в произведениях Владимира Набокова и получил в народе название «бабочка Судного дня» из-за массового появления в 1881 году.
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