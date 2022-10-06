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Холанд рвет ЛЧ, «Челси» разнес «Милан», Украина присоединилась к заявке на ЧМ-2030, финал Кубка России в «Лужниках», боксеров из России допустили к турнирам и другие новости

Холанд рвет ЛЧ, «Челси» разнес «Милан», Украина присоединилась к заявке на ЧМ-2030, финал Кубка России в «Лужниках», боксеров из России допустили к турнирам и другие новости

Доброе утро! Новый день – новый дайджест новостей😍 1. В Лиге чемпионов в среду много забивали. «Челси» разгромил «Милан» (3:0), «Ювентус» обыграл «Маккаби» (3:1), «Реал» был сильнее «Шахтера» (2:1), «Боруссия» вынесла «Севилью» (4:1) и заодно уволила Лопетеги, «Ман Сити» дежурно отгрузил 5 мячей «Копенгагену», а вот «ПСЖ» не смог победить «Бенфику» (1:1), забив в свои и в чужие.

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