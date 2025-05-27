Александр Шлеменко: «Политическую карьеру не рассматриваю. Но на благо России я как работал, так и буду работать»

«Знаете, что самое смешное? Что бы я ни сделал – нашел деньги на новую площадку, провел мастер-класс для детей, да что угодно – на протяжении последних 15 лет читаю комментарии: «К выборам готовится, хочет в кресло сесть».
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