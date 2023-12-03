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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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РПЛ была готова перенести матч ЦСКА – «Ростов» на понедельник. Решение о его проведении принял судья

РПЛ была готова перенести матч ЦСКА – «Ростов» на понедельник. Решение о его проведении принял судья

Из-за сильного снегопада в Москве незадолго до начала игры 17-го тура Мир РПЛ стала обсуждаться возможность ее переноса, однако матч начался в соответствии с расписанием.

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