Филимонов об Акинфееве в РПЛ: «Он может играть до 50 лет, уровень сильно упал. Слабая конкуренция, никто из молодых не может вытеснить его из состава»

Ранее голкипер ЦСКА продлил контракт с клубом до 2026-го. «Он легко отыграет еще два года в РПЛ. Я и год назад говорил, что он может на таком уровне играть до 50 лет, учитывая его уровень и отношение к здоровью.
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