Оборот предприятий фармацевтической отрасли Москвы вырос более чем на 20%

Оборот предприятий фармацевтической промышленности Москвы в первом полугодии 2024 года достиг 242,2 миллиарда рублей, увеличившись на 20,2% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года в сопоставимых ценах.
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