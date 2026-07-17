Юрист рассказал о наказании для певца Спирина* за продажу паспорта РФ

Попытка продать по страницам российский паспорт и направить вырученные средства на поддержку Украины может обернуться для солиста группы "Тараканы!" Дмитрия Спирина* крайне тяжелыми правовыми последствиями.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии