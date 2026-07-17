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Утро.ru

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Юрист рассказал о наказании для певца Спирина* за продажу паспорта РФ

Юрист рассказал о наказании для певца Спирина* за продажу паспорта РФ

Попытка продать по страницам российский паспорт и направить вырученные средства на поддержку Украины может обернуться для солиста группы "Тараканы!" Дмитрия Спирина* крайне тяжелыми правовыми последствиями.

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