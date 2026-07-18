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RND: письмо Писториуса экс-главе Минобороны Украины сочли упрёком Зеленскому

RND: письмо Писториуса экс-главе Минобороны Украины сочли упрёком Зеленскому

Министр обороны Германии Борис Писториус направил бывшему министру обороны Украины Михаилу Фёдорову письмо, содержание которого немецкие журналисты расценили как возможный косвенный упрёк Владимиру Зеленскому.

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