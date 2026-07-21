В поисках эффективности: что сегодня работает в рекламе

Модератор: Станислав Колосков, директор по маркетингу «585 Золотой» Спикеры: Максим Маколдин, бренд-директор «Бургер Кинг» Мария Телятникова, руководитель отдела по связям с общественностью «Аскона» Иван Скоробогатов, коммерческий директор TGCast Анастасия Лосенкова, директор клиентского сервиса «Авито Реклама» Михаил Гущин, коммерческий директор «Яндекс UrbanAds» Ренат Фахразиев, директор по работе с рекламодателями и рекламными агентствами НРА Александр Степанов, генеральный директор, основатель Digital Budget О чем говорили на секции Как изменился рынок digital Какие инструменты пришли на смену привычным видеоплатформам Почему платформам нужно переходить от инструментов к решению бизнес-задач Чем опасна ставка только на перформанс Как брендам встроиться в повседневные сценарии пользователей Может ли реклама стать событием Почему рекламодатели переходят от количества к качеству Кому достается рекламный рынок Генеральный директор Digital Budget Александр Степанов рассказал о динамике диджитал-рынка, рост которого в первом квартале 2026 года по сравнению с первым кварталом 2025 года составил 17%.