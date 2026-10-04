Заслуженный врач РФ Татьяна Александровна Мамчик

Доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ. Большую часть жизни Татьяна Александровна посвятила борьбе с ВИЧ-инфекцией у воронежцев.
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