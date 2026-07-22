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Царьград

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Downdetector зафиксировал сбои в Facebook и Instagram в Европе и США

Downdetector зафиксировал сбои в Facebook и Instagram в Европе и США

Пользователи из Европы и США сообщают о сбоях в Facebook* и Instagram* — приложения Meta* (запрещена в России как экстремистская).

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