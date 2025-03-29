В России появился неизвестный вирус с тяжёлыми симптомами

В России появился неизвестный вирус, вызывающий кашель с кровью и высокую температуру, пишет SHOT. «Как стало известно SHOT, заболевшие неделями страдают от высокой температуры и сильного кашля с кровью, при этом у них отрицательные тесты на ковид и грипп», — говорится в сообщении.