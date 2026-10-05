В ДНР при атаках ВСУ пострадали три человека

Три человека получили ранения в результате атак украинских войск в ДНР 5 октября. Об этом сообщили представители управления по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР.
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