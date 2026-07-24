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Мирошник сделал заявление о наркозависимости Зеленского

Мирошник сделал заявление о наркозависимости Зеленского

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в своем Telegram-канале с сарказмом отреагировал на заявление украинского лидера Владимира Зеленского, в котором он опроверг информацию о совместном употреблении наркотиков с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

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