Мирошник сделал заявление о наркозависимости Зеленского

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в своем Telegram-канале с сарказмом отреагировал на заявление украинского лидера Владимира Зеленского, в котором он опроверг информацию о совместном употреблении наркотиков с президентом Франции Эммануэлем Макроном.