Мирошник сделал заявление о наркозависимости Зеленского

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в своем Telegram-канале с сарказмом отреагировал на заявление украинского лидера Владимира Зеленского, в котором он опроверг информацию о совместном употреблении наркотиков с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии