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"12 месяцев маленькой жизни". Ида Галич с мужем поздравили дочь с первым днём рождения

"12 месяцев маленькой жизни". Ида Галич с мужем поздравили дочь с первым днём рождения

28 июля дочери Иды Галич и Олега Ледвича исполнился год. В честь такого события 36-летняя телеведущая опубликовала в инстаграме* видео: пара отмечала каждый месяц жизни дочери и в этом году повторила традицию.

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