Киев под ударом: где прозвучали взрывы на Украине 22 декабря Наталья МарковаПрошедшая ночь принесла настоящую сенсацию, но не фронте, а в квартиру известного украинского пропагандиста Андрея Ковальского, ведущего украинского телемарафона новостей.