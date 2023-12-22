Киев под ударом: где прозвучали взрывы на Украине 22 декабря Наталья МарковаПрошедшая ночь принесла настоящую сенсацию, но не фронте, а в квартиру известного украинского пропагандиста Андрея Ковальского, ведущего украинского телемарафона новостей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии