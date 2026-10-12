В Иркутской области гражданин оштрафован на 12 миллионов рублей за попытку дачи незаконного денежного вознаграждения сотруднику полиции

Подсудимый обратился в отдел по вопросам миграции УМВД России по Ангарскому городскому округу для оформления своей супруги, уроженки одной из стран Азии, вида на жительство.
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