В Оренбурге сотрудник полиции и общественники провели встречу с учащимися учетно-финансового техникума

На базе ГАПОУ «Оренбургский учетно-финансовый техникум» в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Нет ненависти и вражде» состоялась встреча студентов 2-го курса с заместителем начальника ОУПП и ПДН МУ МВД России «Оренбургское» Валерией Живайкиной, директором координационного центра противодействия идеологии терроризма и профилактики экстремизма ОГУ Андреем Строиловым и клириком храма Святой Троицы, членом Общественного совета при МУ МВД России «Оренбургское» Алексеем Шипиловым.