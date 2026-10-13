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Мировое обозрение

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Курс доллара на Украине обновил исторический максимум — 45,08 гривны

Курс доллара на Украине обновил исторический максимум — 45,08 гривны

Главное в тезисах: Тезис 1: Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на 14 октября на уровне 45,08 гривны — это новый исторический максимум.

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