Сегодня утром, 14 октября 2026 года, в центре Тель-Авива на улице Нахалат Биньямин, 63а, произошло частичное обрушение здания, находившегося на стадии работ по программе ТАМА 38 — национальной … .
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