проект ´Наши дети´.

Лидер общественной организации ´Белая Русь´ Ирина Русакович и сотрудники учреждения образования, в рамках масштабного проекта ´Наши дети´ и ´В Новый год- с ´Белой Русью´ посетили ребенка инвалида выпускника нашего учреждения образования Шило Максима.
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