Лавров: Гонения Киева на православие привносят в конфликт религиозный фактор Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что попытки киевского режима искоренить на Украине классическое многовековое православие привносит в эту развязанную против нас войну и религиозный фактор.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ТО Урок Бенгази: как...
- Четыре парома: че...
- ЮГ Семь выводов о бл...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым