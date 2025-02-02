Полиция задержала с поличным участников организованной преступной группы

Злоумышленники пытались похитить квадроциклы Пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщила, что в ночь на 1 февраля возле дома 49 корпус 4 по Кингисеппскому шоссе в городе Красное Село сотрудники Управления уголовного розыска Главка при содействии коллег из УМВД России по Всеволожскому району задержали с поличным двоих мужчин.
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