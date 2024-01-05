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Закон, порядок, государство

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Сотрудники Сургутского ЛО МВД России на транспорте передали новогодние подарки воспитанникам городского Центра социальной помощи семье и детям

Сотрудники Сургутского ЛО МВД России на транспорте передали новогодние подарки воспитанникам городского Центра социальной помощи семье и детям

В рамках всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз» руководитель и сотрудники отделения по делам несовершеннолетних Сургутского ЛО МВД России на транспорте встретились с юными воспитанниками городского Центра социальной помощи семье и детям.

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