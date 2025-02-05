В Смоленске камерный театр ищет подрядчика на поставку прожекторов

Начальная цена контракта - 3,2 миллиона 31 января администрация Смоленска разместила ЕИС “Закупки” тендер на поставку сценического светового оборудования для камерного театра, который является заказчиком.
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