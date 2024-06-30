# Чернильница Друзья, тут очень любопытная новость появилась в информационном пространстве - киргизы продолжают просить/требовать лучших условий для жизни в РФ.
Киргизы требуют больше прав в РФ, а так же не высылать их домой за правонарушения
Комментарии
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Игорь Саранцев
Чурбаньё с каждым днём всё наглее и наглее на шею садятся. А наши власти только болтовнёй занимаются. Уже даже черномазые дали по морде чиновнику - всё как с гуся вода! Сколько можно уже всю эту шушеру содержать на халяву за счёт российских налогоплательщиков!? Закрыть границы со всей Азией, строгий визовый режим без всяких там вздохов и соплей что это "наши бывшие"! Наших там давно уже нет! Напоминать почаще как русских вырезали в девяностых!
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9 час.
Геннадий Шалавеюс
пусть депутаты со своих заработков улучшают жизнь киргизов, но проживая в киргизии!
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4 час.
Gennady Sokolovsky
А кто это "киргизы"??????????????????????
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2 час.
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