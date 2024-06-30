Киргизы требуют больше прав в РФ, а так же не высылать их домой за правонарушения

Игорь Саранцев

Чурбаньё с каждым днём всё наглее и наглее на шею садятся. А наши власти только болтовнёй занимаются. Уже даже черномазые дали по морде чиновнику - всё как с гуся вода! Сколько можно уже всю эту шушеру содержать на халяву за счёт российских налогоплательщиков!? Закрыть границы со всей Азией, строгий визовый режим без всяких там вздохов и соплей что это "наши бывшие"! Наших там давно уже нет! Напоминать почаще как русских вырезали в девяностых!