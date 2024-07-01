В Совфеде поддержали инициативу о приостановке участия России в ПА ОБСЕ

Комитет Совета Федерации РФ по международным делам поддержал заявление Федерального собрания, касающееся приостановки участия страны в Парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ).
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