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Елизавета Туктамышева: «Негативные комментарии становятся прикольными. Раньше про меня писали «ай-нане», из последнего – «ручки динозаврика»

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала, как относится к популярности. – Популярность такова – ты либо с этим миришься, либо даже не начинаешь.

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