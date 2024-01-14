Гол Шестеркина помог «Рейнджерс» победить «Вашингтон»

Александр Овечкин пропустил второй кряду матч «Вашингтона», его команда потерпела поражение. В Нью-Йорке завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Вашингтон Кэпиталз».
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