Политика как он...
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Политика как она есть

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The National: охранные компании США работают на пропускных пунктах в Газе

The National: охранные компании США работают на пропускных пунктах в Газе

Американские охранные компании занимают контрольно-пропускные пункты в секторе Газа. Сотрудники этих компаний осуществляют проверки палестинцев, пересекающих коридор Нецарим в центральной части анклава, сообщило эмиратское издание The National со ссылкой на источники.

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