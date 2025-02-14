The National: охранные компании США работают на пропускных пунктах в Газе

Американские охранные компании занимают контрольно-пропускные пункты в секторе Газа. Сотрудники этих компаний осуществляют проверки палестинцев, пересекающих коридор Нецарим в центральной части анклава, сообщило эмиратское издание The National со ссылкой на источники.
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