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Глобальные версии Huawei Mate Xs 2, Watch GT3 Pro, Huawei Band 7 и MatePad SE выходят уже сегодня. Начало презентации в 16:00 мск

Глобальные версии Huawei Mate Xs 2, Watch GT3 Pro, Huawei Band 7 и MatePad SE выходят уже сегодня. Начало презентации в 16:00 мск

Компания Huawei официально подтвердила, что сегодня она проведёт большую презентацию, которая будет посвящена глобальной презентации флагманского смартфона Huawei Mate Xs 2 и умных часов Watch GT3 Pro, а также фитнес-браслета Huawei Band 7 и планшета MatePad SE.

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