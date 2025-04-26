НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

173 подписчика

«Цюрих» во 2-й раз подряд стал чемпионом Швейцарии, прибавив титул к победе в ЛЧ. У Грубеца 94% сэйвов в плей-офф, Андригетто набрал 22 очка в 16 играх, Мальгин – 20

В финальной серии команда второй год подряд обыграла «Лозанну» – 4-1 (3:2 в пятом матче).  Национальный титул стал для «Цюриха» вторым подряд и 11-м в истории.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх