2 ЛИТРА 526 СИЛ, НО ЕСТЬ НЮАНС ...

https://vk.cc/cwdSaU?erid=2SDnjdKR3Fo - Стильная и компактная рожковая кофеварка REDMOND СМ711 с программами для приготовления эспрессо, двойного эспрессо и капучино, оснащенный помпой итальянского производства, резервуаром для воды 1,5 л и лотком для сбора капель.