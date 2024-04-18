2 ЛИТРА 526 СИЛ, НО ЕСТЬ НЮАНС ...

https://vk.cc/cwdSaU?erid=2SDnjdKR3Fo - Стильная и компактная рожковая кофеварка REDMOND СМ711 с программами для приготовления эспрессо, двойного эспрессо и капучино, оснащенный помпой итальянского производства, резервуаром для воды 1,5 л и лотком для сбора капель.
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