Банки заморозили 30 тыс. счетов в первый день работы закона о возврате средств

Банки заблокировали 30 тысяч подозрительных счетов в первый день работы нового закона о возврате клиентам украденных средств, заявил директор департамента информационной безопасности Центробанка России Вадим Уваров.
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