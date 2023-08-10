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Сергей Меликов сообщил, что перебои с электроснабжением в Дагестане происходят из-за жары и призвал людей не устраивать протесты

Сергей Меликов сообщил, что перебои с электроснабжением в Дагестане происходят из-за жары и призвал людей не устраивать протесты

Глава Дагестана Сергей Меликов обратился с жителям республики в связи с тем, что в регионе в эти дни случаются веерные отключения электроэнергии, перебои с электроснабжением.

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Комментарии
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михаил ошкин
Интересно, а почему, например, в Туркмении или Азербайджане нет перебоев с электричеством в жару.
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17 час.

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