Завидовать будем!«Хезболла» объявила о смерти Хасана НасраллыЧто делать будем?Завидовать будем.У нас-то Зеленский до сих пор безнаказанно небо коптит.
России стоит поучиться у Израиля
Комментарии
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Сергей Федотов
Осспдя, и здесь то же самое... Последние дни по всем каналам ТВ изо всех новостей только и слышно - насрала, насрала, насрала... Некоторые правда пытаются сгладить, стыдливо говоря насрула. Не помогает. Аппетита всё равно нет. Как же всё-таки был прав тот, кто не рекомендовал смотреть зомбоящик во время еды.
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1 час.
Vlad
"Если бы за день до СВО пару Искандеров точно прилетели бы". Если бы в 91-м грохнули ТРЕХ проходимцев много горя не было бы!
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1 час.
Галина Смирнова
А мы боимся потерять доверие Индии и Китая....Но если им пофиг, как жидки потрошат арабов, то почему они должны биться в падучей по поводу таких же действий против хохлов?
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1 час.
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