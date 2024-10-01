России стоит поучиться у Израиля

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Комментарии
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Сергей Федотов
Осспдя, и здесь то же самое... Последние дни по всем каналам ТВ изо всех новостей только и слышно - насрала, насрала, насрала... Некоторые правда пытаются сгладить, стыдливо говоря насрула. Не помогает. Аппетита всё равно нет. Как же всё-таки был прав тот, кто не рекомендовал смотреть зомбоящик во время еды.
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1 час.
Vlad
&quot;Если бы за день до СВО пару Искандеров точно прилетели бы&quot;. Если бы в 91-м грохнули ТРЕХ проходимцев много горя не было бы!
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1 час.
Галина Смирнова
А мы боимся потерять доверие Индии и Китая....Но если им пофиг, как жидки потрошат арабов, то почему они должны биться в падучей по поводу таких же действий против хохлов?
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1 час.

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