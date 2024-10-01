России стоит поучиться у Израиля

Сергей Федотов Осспдя, и здесь то же самое... Последние дни по всем каналам ТВ изо всех новостей только и слышно - насрала, насрала, насрала... Некоторые правда пытаются сгладить, стыдливо говоря насрула. Не помогает. Аппетита всё равно нет. Как же всё-таки был прав тот, кто не рекомендовал смотреть зомбоящик во время еды.

Vlad "Если бы за день до СВО пару Искандеров точно прилетели бы". Если бы в 91-м грохнули ТРЕХ проходимцев много горя не было бы!