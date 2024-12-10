Дело полицейского, который защищался от пьяного прохожего и ранил его ножом, прекратили.В августе Виталий шёл с работы, в сквере Хрусталёва к нему прикопался нетрезвый Бахтияр, судимый за наркотики и грабёж.
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