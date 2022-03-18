Бент о составе «МЮ» для борьбы за АПЛ: «Роналду, Магуайр, Погба, Кавани, Марсьяль должны уйти»

Даррен Бент рассказал, от кого «Ман Юнайтед» нужно избавиться, чтобы бороться за победу в АПЛ. «Нужно сохранить Де Хеа и Варана.

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