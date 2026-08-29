Губернатор Орловской области едет в Курск на встречу с партийным активом

В Курске Клычков встретится с партийным активом, затем посетит Смоленск и Брянск. Визиты связаны с предвыборной кампанией КПРФ, которую он возглавляет в четырёх регионах.
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