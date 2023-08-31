И чего только не встретишь у нас

Виталий Кирпиченко

Прекрасно! Маленькая История, но по ней можно судить о будущем нашей страны примерно на 100 лет вперёд. Если избежим влияния субъектов типа Горбачёва и Ельцина и на них похожих, умеющих втереться народу в доверие.