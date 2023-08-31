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И чего только не встретишь у нас

И чего только не встретишь у нас

Чего только в провинции не встретишь. Ярославская область.А еще в регионе есть и такое вот. Дипломат, многолетний посол Российской империи в Вене Дмитрий Татищев (1767-1845) владел в Ярославской губернии селом Татищев Погост.

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Комментарии
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Виталий Кирпиченко
Прекрасно! Маленькая История, но по ней можно судить о будущем нашей страны примерно на 100 лет вперёд. Если избежим влияния  субъектов типа Горбачёва и Ельцина и на них похожих, умеющих втереться народу в доверие.
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