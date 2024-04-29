Frankfurter Rundschau: Путин и его команда необычно себя ведут, Запад заподозрил неладное

Влад Владимиров

Слишком долго что то доходит до этих идиотов... Скакать на своих граблях - это потеха, похоже, не только у хохлов. Хотя, чему тут удивляться? Это обычный эпатаж у сумасбродов... Совсем , похоже, мозг деградировал у этих пацанов.)))