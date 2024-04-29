Поведение российского президента Владимира Путина и членов его команды вызвало вопросы на Западе.
Frankfurter Rundschau: Путин и его команда необычно себя ведут, Запад заподозрил неладное
Комментарии
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Влад Владимиров
Слишком долго что то доходит до этих идиотов... Скакать на своих граблях - это потеха, похоже, не только у хохлов. Хотя, чему тут удивляться? Это обычный эпатаж у сумасбродов... Совсем , похоже, мозг деградировал у этих пацанов.)))
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14 час.
В
Валерий
Подобное открытие для них, возможно, наступит в процессе летального исхода.
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8 час.
ГОРОДНИЧИЙ РЖЕВСКИЙ
Я, думаю, что это и не Путин это его 153 или 154 двойник! Одним словом дублёр на минималке!
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47 мин.
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